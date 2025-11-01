Auger-Aliassime torna agli antichi fasti approda in finale a Parigi e scavalca Lorenzo Musetti nella Race

Nella prima semifinale del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero nove, torna agli antichi fasti, stronca la resistenza di Alexander Bublik, tredicesimo favorito del tabellone, 7-6(3) 6-4 in un’ora e trentasei minuti, e approda in finale contro il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il successo odierno consente al canadese di sorpassare Lorenzo Musetti nella Race e avvicinare così la qualificazione alle ATP Finals. Il canadese inizia la partita con l’1-0 ottenuto a 15, il rivale replica con l’immediato 1-1. Si prosegue nel rispetto dei turni di servizio, fondamentale nel quale il kazako concede un solo punto nei primi tre turni, e di una partita che si sviluppa su scambi brevi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Auger-Aliassime torna agli antichi fasti, approda in finale a Parigi e scavalca Lorenzo Musetti nella Race

