Auger-Aliassime in finale | superato Musetti nella corsa alle Finals E se vincesse a Parigi

1 nov 2025

Il canadese batte Bublik e diventa ottavo nella Race, Lorenzo scivola al nono posto: ora sarebbe la prima riserva. Ma rimane l'incognita Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Auger-Aliassime in finale: superato Musetti nella corsa alle Finals. E se vincesse a Parigi...

