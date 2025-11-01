Auger-Aliassime-Bublik oggi ATP Parigi 2025 | orario tv programma streaming

Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Nella prima semifinale del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero nove, affronta il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero tredici. A rendere ancora più incandescente il confronto tra due giocatori talentuosi la possibilità per entrambi di approdare a Torino. Il canadese, reduce dal netto successo contro Vacherot, vincendo l’incontro scavalcherebbe Lorenzo Musetti in ottava posizione, mentre in caso di trionfo finale renderebbe matematico il suo accesso al torneo torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

