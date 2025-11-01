Attraversa i binari e un treno lo travolge grave un 25enne | circolazione dei treni in tilt

Fanpage.it | 1 nov 2025

Questa mattina un ragazzo di 25 anni ha attraversato i binari della stazione di Garbagnate Milanese (Milano) con un treno in arrivo. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riferito, il 25enne avrebbe perso un piede in seguito all'impatto. Circolazione dei treni in tilt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

