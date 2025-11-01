Attimi di terrore a Porlezza | bambino resta incastrato sotto l' auto dopo essere stato investito
Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di sabato 1 novembre 2025 a Porlezza, lungo la ss340, dove un bambino del 2018 è stato investito da un’auto in transito. L’impatto lo ha fatto finire sotto il veicolo, rimanendo incastrato.L’allarme è scattato intorno alle 13.15. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
