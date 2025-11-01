Atti vandalici contro i bus nella serata di Halloween | otto mezzi danneggiati da lanci di sassi

Atti vandalici contro i bus nella sera di Halloween. Un triste 'rituale' che purtroppo si è ripetuto anche quest'anno, con i mezzi Amtab presi di mira con lanci di uova e sassi. Otto, complessivamente, i bus che hanno riportato la rottura dei cristalli, dopo essere stati assaltati da gruppi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it