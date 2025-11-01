Attenzione granata c’è il Perugia Umbri galvanizzati dal primo centro

Il successo sul Livorno nel posticipo serale di lunedì ha sicuramente gasato il Perugia, l’avversario che domani si esibirà al Mannucci. Quel 2-0, maturato interamente dopo l’intervallo, ha interrotto infatti una serie di sette sconfitte consecutive, e, indirettamente, ha permesso al Pontedera di arrivare allo scontro di questa dodicesima giornata ancora fuori dalla zona play out perché ha tenuto il Livorno dietro di un punto. E’ stata anche la prima vittoria stagionale per gli umbri, ancora penultimi in classifica, che in campionato non vincevano dal 27 aprile, ultima giornata del torneo scorso, quando batterono (3-0) proprio il Pontedera, sceso però al Curi già con i play off in tasca e in formazione rimaneggiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net