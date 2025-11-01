attenta so dove trovarti tormenta la rivale il giudice condanna la dottoressa stalker a un anno e otto mesi

Pistoia, 1 novembre 2025 – Una professionista sessantenne, medico, è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione per stalking. Era accusata di aver tormentato un’imprenditrice pistoiese. Al centro della vicenda un uomo conteso, convivente della dottoressa. La sentenza di primo grado è stata pronunciata tre giorni fa dal giudice monocratico del tribunale di Pistoia Pasquale Cerrone, che ha completamente accolto la richiesta della pubblica accusa che, al termine della sua requisitoria, aveva appunto chiesto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per la dottoressa. Il giudice Cerrone, nella sua sentenza, ha anche disposto una provvisionale di cinquemila euro da versare alla vittima, che si era costituita parte civile, assistita dall’avvocato Elena Baldi del foro di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

