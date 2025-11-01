Attacco russo a commando ucraino 11 morti a Pokrovsk Kiev | Distrutto oleodotto Ring duro colpo per Mosca
L'esercito russo ha attaccato militari delle forze speciali ucraine che si stavano calando da un elicottero nell'area di Krasnoarmeisk (in russo Pokrovsk), nel Donetsk. "Tutte sono state uccise", ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca. Intanto, l'esercito di Kiev ha colpito e messo fuori uso l'oleodotto Ring che forniva all'esercito russo il carburante per le operazioni militari: "Duro colpo per Mosca". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Mosca attacca un commando ucraino a Pokrovsk, 11 morti. Kiev: "Colpito importante oleodotto russo" - Kiev: l'oleodotto colpito è un duro colpo per la Russia Le forze ucraine hanno colpito un importante oleodotto nella regione di Mosca che rifornisce l'esercito russo. Secondo msn.com
Guerra Ucraina Russia, Cnn: ok Pentagono a Tomahawk a Kiev. A Trump decisione finale. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cnn: ok Pentagono a Tomahawk a Kiev. Lo riporta tg24.sky.it
Attacco russo a commando ucraini nel Donetsk, 11 morti. Aiea: danni a un sito critico per la sicurezza nucleare - L’esercito russo ha attaccato militari delle forze speciali ucraine che si stavano calando da un elicottero nell’area di Krasnoarmeisk, nel Donetsk occupato. Si legge su msn.com