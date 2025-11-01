Attacco russo a commando ucraino 11 morti a Pokrovsk Kiev | Distrutto oleodotto Ring duro colpo per Mosca

L'esercito russo ha attaccato militari delle forze speciali ucraine che si stavano calando da un elicottero nell'area di Krasnoarmeisk (in russo Pokrovsk), nel Donetsk. "Tutte sono state uccise", ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca. Intanto, l'esercito di Kiev ha colpito e messo fuori uso l'oleodotto Ring che forniva all'esercito russo il carburante per le operazioni militari: "Duro colpo per Mosca". 🔗 Leggi su Fanpage.it