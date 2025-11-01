Attacco russo a commando ucraini nel Donetsk 11 morti Aiea | danni a un sito critico per la sicurezza nucleare

L’esercito russo ha attaccato militari delle forze speciali ucraine che si stavano calando da un elicottero nell’area di Krasnoarmeisk, nel Donetsk occupato. «Tutte le 11 persone scese dall’elicottero sono state uccise», ha comunicato il ministero della Difesa russo, a quanto riporta la Ria Novosti. L’assalto tentato dalle forze speciali ucraine a Krasnoarmeisk, nome russo di Pokrovsk, rientrerebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco russo a commando ucraini nel Donetsk, 11 morti. Aiea: danni a un sito critico per la sicurezza nucleare

