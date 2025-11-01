Attacco con coltello in treno diversi feriti e due arresti nel Regno Unito

(Adnkronos) – Due persone sono state arrestate dopo un attacco con il coltello in un treno nel Cambridgeshire nel Regno Unito. La polizia britannica riferisce di “diverse persone” state accoltellate. “Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate”, ha dichiarato la Polizia dei Trasporti britannica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito

