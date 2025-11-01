Atrocità di massa a El-Fasher Onu impotente

Le notizie terrificanti di atrocità di massa a El-Fasher, la capitale del Darfur settentrionale, caduta domenica 26 ottobre sotto l’attacco delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Atrocità di massa a El-Fasher, Onu impotente

El Fasher è caduta. E con lei un altro pezzo del Sudan - Anche El Fasher, l’ultima grande città del Darfur ancora nelle mani dell’esercito sudanese, è stata conquistata dalle Rsf ... Da lifegate.it

Le prove delle uccisioni di massa delle Rsf in Sudan, dopo la presa di El Fasher - L'Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale ha pubblicato le immagini satellitari dei massacri dei civili da parte del gruppo paramilitari: il livello di violenza nella città del Darfur non si ... Come scrive ilfoglio.it

AFRICA/SUDAN - “La caduta e i massacri dei civili a El-Fasher è una vergogna per l’umanità” afferma il governatore del Darfur - Khartoum (Agenzia Fides) – “Il vostro silenzio ha inciso la vergogna nel petto della storia e rimarrà testimone di un tempo in cui il mondo ha abbandonato la sua umanità”. Lo riporta fides.org