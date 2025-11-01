Atp Parigi Bercy 2025 Sinner-Zverev oggi in campo | orari e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner a caccia della finale all’ Atp Parigi-Bercy 2025. L’azzurro, n°2 del mondo, scende in campo oggi alle ore 17 contro il tedesco Alexander Zverev (n°3). I due si affrontano in semifinale e per il 28enne di Amburgo questa è l’opportunità di prendersi una rivincita dopo la finale persa all’Atp Vienna proprio contro l’altoatesino. Sascha arriva all’appuntamento dopo aver vinto in rimonta contro il russo Daniil Medvedev (n°13) per 2-6 6-3 7-6. Il 24enne di Sesto Pusteria, invece, ha sconfitto con un doppio 6-3 lo statunitense Ben Shelton (n°7). what a beauty from @janniksin? @RolexPMasters #RolexParisMasters pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Parigi Bercy 2025, Sinner-Zverev oggi in campo: orari e dove vedere la partita in tv

Scopri altri approfondimenti

#Parigi-Bercy, #Sinner vince e trova ancora #Zverev in semifinale #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook

Atp Parigi Bercy 2025, Sinner è in semifinale: Shelton battuto in due set Jannik attende il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev - X Vai su X

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2025/ Musetti Sonego video streaming tv: Zverev si salva al terzo! (29 ottobre 2025) - Diretta Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: oltre all'esordio di Jannik Sinner la giornata del Masters 1000 propone Musetti Sonego. Secondo ilsussidiario.net

ATP Parigi, Zverev: “Superficie molto lenta, la palla rimbalza poco” - Interviste | "Ho l'impressione che i colpi dei migliori non siano così efficaci", ha aggiunto il numero tre del mondo, lamentatosi dei nuovi campi de La Defense ... Riporta ubitennis.com

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2025/ Sonego Medvedev video streaming tv: Shelton regola Rublev! (30 ottobre) - Diretta Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: oggi in programma tutti gli ottavi di finale con Lorenzo Sonego che sfida Daniil Medvedev. Riporta ilsussidiario.net