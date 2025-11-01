ATP Parigi 2025 Zverev doma Medvedev in rimonta e ritrova Sinner in semifinale
L’ultimo quarto di finale del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, si rivela una battaglia. Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero tre, doma in rimonta il russo Daniil Medvedev 2-6 6-3 7-6(5) in due ore e trentuno minuti e domani affronterà Sinner nella seconda semifinale, incontro che rappresenta l’ideale rivincita della finale giocata a Vienna domenica scorsa. La testa di serie numero tre apre le ostilità con il turno di battuto tenuto ai vantaggi dopo aver annullato palla break, l’avversario impatta con l’immediato 1-1. Il russo rompe l’equilibrio con il break a 15 che gli consegna il 3-2 e strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
