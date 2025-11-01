Jannik Sinner ha battuto nettamente Alexander Zverev ed è approdato alla finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagion e, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale francese. Nella seconda semifinale, il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e terza forza del tabellone, col punteggio di 6-0. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp 1000 Parigi-Bercy, Sinner travolge Zverev (6-0, 6-1) e vola in finale. L'azzurro: "Sasha non stava bene, felice della finale"