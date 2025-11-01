Atp 1000 Parigi-Bercy Sinner travolge Zverev 6-0 6-1 e vola in finale L' azzurro | Sasha non stava bene felice della finale
Jannik Sinner ha battuto nettamente Alexander Zverev ed è approdato alla finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagion e, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale francese. Nella seconda semifinale, il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e terza forza del tabellone, col punteggio di 6-0. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Un CLAMOROSO Jannik Sinner demolisce un malcapitato Sasha Zverev e vola in Finale al Master 1000 di Parigi Bercy. Un 6-0; 6-1; senza storia per un ragazzo che quando gioca senza problemi fisici in queste superfici è semplicemente ingiocabile. Nona fin - facebook.com Vai su Facebook
Sinner travolge Zverev e approda in finale a Parigi Bercy - Nel master 1000 che gli può valere il ritorno al n. Da rainews.it
Atp 1000 Parigi-Bercy, Sinner travolge Zverev (6-0, 6-1) e vola in finale - L’azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6- Scrive gazzettadelsud.it
