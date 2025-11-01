Atp 1000 Parigi-Bercy Sinner travolge Zverev 6-0 6-1 e vola in finale L' azzurro | Sasha non stava bene felice della finale

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha battuto nettamente Alexander Zverev ed è approdato alla finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagion e, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale francese. Nella seconda semifinale, il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e terza forza del tabellone, col punteggio di 6-0. 🔗 Leggi su Feedpress.me

atp 1000 parigi bercy sinner travolge zverev 6 0 6 1 e vola in finale l azzurro sasha non stava bene felice della finale

© Feedpress.me - Atp 1000 Parigi-Bercy, Sinner travolge Zverev (6-0, 6-1) e vola in finale. L'azzurro: "Sasha non stava bene, felice della finale"

Scopri altri approfondimenti

atp 1000 parigi bercySinner travolge Zverev e approda in finale a Parigi Bercy - Nel master 1000 che gli può valere il ritorno al n. Da rainews.it

Atp 1000 Parigi-Bercy, Sinner travolge Zverev (6-0, 6-1) e vola in finale - L’azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6- Scrive gazzettadelsud.it

atp 1000 parigi bercyParigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti - Lo sport in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, in TV: Serie A, volley, basket NBA ma soprattutto il grande tennis con i campioni italiani. Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Atp 1000 Parigi Bercy