Appena 13 punti in 10 partite, una media nettamente al di sotto degli standard. L’ Atalanta vive un momento non semplice, incassa la prima sconfitta in Serie A a Udine e soprattutto continua a non trovare quella vittoria che manca da 41 giorni in campionato (21 settembre, 0-3 a Torino) e da 32 in assoluto (2-1 contro il Brugge). Amarezza e delusione per una prestazione decisamente sotto tono, per una sconfitta decisamente meritata dopo 90 minuti giocati con pochissimi ‘alti’ e tanti ‘bassi’, di cui ha parlato Ivan Juric nel post gara. Udinese-Atalanta 1-0, le parole di Juric. La prestazione – “Oggi è mancato tutto: ritmo, tecnica, gioco, una prestazione sbagliata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta ko a Udine, Juric: “Sono deluso, ci è mancato tutto”

