Atalanta c’è un incantesimo da rompere | contro l’Udinese l’unico imperativo è vincere

Udine. C’è un solo obiettivo nella testa di Ivan Juric e della sua Atalanta: spezzare l’incantesimo. E non potrebbe che essere altrimenti visto che la Dea è reduce da un incredibile filotto di cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Un autentico tabù che, all’imbocco del mese di novembre la formazione nerazzurra è chiamata ad infrangere: l’ultima vittoria, infatti, risale allo 0-3 maturato in casa del Torino dello scorso 21 settembre. Sono passati esattamente 40 giorni dall’ultima affermazione in gare ufficiali per De Roon e compagni. Al Bluenergy Stadium l’Atalanta – che sarà sorretta da 881 tifosi che andranno ad occupare il settore ospiti dell’impianto friulano – si presenta da unica squadra imbattuta, sin qui, in questo campionato di Serie A, ma i sette pareggi messi a referto su nove partite disputate racchiudono una dose non indifferente di rimpianti e recriminazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

