Atalanta adesso è crisi | a Udine è trafitta dall’ex Zaniolo

Bergamo, 1 novembre – Una brutta Atalanta perde l’imbattibilità in campionato cadendo al BluEnergy Stadium di Udine per 1-0, trafitta nel finale del primo tempo dal dardo avvelenato dell’ex Nicolò Zaniolo. Dea che resta inchiodata a 13 punt i, fuori dalle posizioni europee, dopo u n filotto negativo di cinque punti nelle ultime sei giornate con appena quattro gol segnati. Pomeriggio da dimenticare per i nerazzurri, quasi inesistenti in attacco, se non con un paio di sporadici guizzi nelle ripresa, messi sotto fisicamente da un Udinese più tonica, più convinta, più determinata. Probabile la squadra di Juric stia pagando anche i troppi impegni ravvicinati e ha indubbiamente pesato l’assenza in mezzo di De Roon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

