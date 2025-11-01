Atalanta a Marsiglia in trasferta 453 tifosi | un anno e mezzo fa erano quasi 3mila

Se non è un minimo storico, poco ci manca. Saranno 453 i tifosi dell’Atalant a che nella serata di mercoledì 5 novembre saranno nel settore ospiti del Vélodrome di Marsiglia per assistere alla sfida della quarta giornata di League Phase della Champions League 202526. Una trasferta neanche troppo scomoda logisticamente, visto che si tratta di circa 9 ore di pullman, ma che ha un precedente poco felice almeno dal punto di vista organizzativo, visto che i quasi tremila atalantini nel maggio 2024 – semifinale di Europa League, gara d’andata finita 1-1 – vennero tenuti tutti all’interno di una piazza in centro praticamente senza neanche la possibilità di muoversi per utilizzare i servizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, a Marsiglia in trasferta 453 tifosi: un anno e mezzo fa erano quasi 3mila

News recenti che potrebbero piacerti

OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA L’Atalanta si prepara alla trasferta per sfidare il Marsiglia in occasione della 4a giornata di UEFA Champions League. Biglietti su Vivaticket.com OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA 5 novembre 2025 Stadio V - facebook.com Vai su Facebook

Psg-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali e orario. Il big match di Champions League - Le avversarie dell'Atalanta in questa prima fase di Champions League saranno: Chelsea (casa), Paris Saint- Secondo ilmessaggero.it

Torna la Champions: Atalanta, Inter e Napoli in casa, Juventus in trasferta a Villareal - Torna la Champions, due giorni di grande calcio europeo: 9 partite martedì 30 settembre, e nove mercoledì. Si legge su blitzquotidiano.it