Assolto l’imprenditore Sebastiano Scuto | per la Cassazione il reato è prescritto

L'ex "re dei supermercati" siciliano vede cadere la condanna a due anni per associazione mafiosa. La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva condannato Sebastiano Scuto, noto come l'ex "re dei supermercati" in Sicilia, a due anni di reclusione per associazione mafiosa. La Suprema Corte ha stabilito che il reato contestato è estinto per intervenuta prescrizione, ponendo così fine a un procedimento durato quasi tre decenni. La soddisfazione della difesa. I legali di Scuto, i professori Giovanni Grasso e Franco Coppi, hanno espresso " grande soddisfazione per la decisione che accoglie il primo dei motivi di ricorso presentati dalla difesa".

