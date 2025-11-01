Assicurazione auto a Ferrara cresce ancora | ma è comunque la più bassa in regione

Assicurazione auto, Ferrara è la più economica in regione, ma il suo costo è comunque in aumento. E’ quanto emerge da un’indagine dell’osservatorio di ‘Facile.it - Assicurazione.it’. Secondo i dati riportati, infatti, il premio medio per assicurare un’auto nella nostra provincia (ad agosto 2025). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

