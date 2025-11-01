Assalto al portavalori in autostrada l' Ugl chiede l’encomio per le Guardie Particolari Giurate
ANCONA — Ugl Sicurezza Civile ha presentato formale richiesta di encomio per le Guardie Particolari Giurate (GPG) dipendenti dell’istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., indirizzando l’istanza ai Prefetti e ai Questori di Macerata e Ancona, nonché ai Comandanti provinciali dell’Arma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
