Assalto al portavalori in autostrada l' Ugl chiede l’encomio per le Guardie Particolari Giurate

Anconatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA — Ugl Sicurezza Civile ha presentato formale richiesta di encomio per le Guardie Particolari Giurate (GPG) dipendenti dell’istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., indirizzando l’istanza ai Prefetti e ai Questori di Macerata e Ancona, nonché ai Comandanti provinciali dell’Arma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

