Asim Munir l’uomo forte e invisibile del Pakistan

Non è ufficialmente, almeno per il ruolo ricoperto, l’uomo più potente del Pakistan. Eppure, quando Islamabad deve decidere se e come rispondere militarmente ai talebani, in che modo imbastire i negoziati di pace con l’Afghanistan, fino a che punto rispondere agli strike aerei dell’India, quali armi acquistare dalla Cina e persino cosa dire a Donald Trump, in prima fila non c’è il primo ministro Shehbaz Sharif ma Asim Munir. Munir, che di mestiere fa il capo dell’esercito del Pakistan, è l’artefice invisibile della nuova rinascita del suo Paese. È infatti riuscito a costruire un equilibrio nazionale quasi perfetto tra le correnti e le fazioni politiche contrapposte che avevano sempre creato instabilità, ma soprattutto ha avuto l’intelligenza di offrire al governo di Sharif la possibilità di mostrare al mondo intero il volto più istituzionale del potere pakistano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

