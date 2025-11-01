Asfalto disconnesso e buche | appello del comitato

Vezzano, 1 novembre 2025 – Asfalto disconnesso nella strada di Buonviaggio, il Comitato la Ripa chiede un intervento urgente. Il referente del comitato Luciano Hermida ha raccolto moltissime segnalazioni da parte delle centinaia di pendolari che transitano ad ogni ora su quell’arteria, migliaia in tutto il giorno. “I nostri iscritti stanno denunciando una situazione che ritengono molto pericolosa spiega Hermida il nuovo manto stradale posizionato sulla strada di Buonviaggio, è estremamente rischioso e questo succede a pochi giorni, dalla posa del catrame“. Si intravedono buche pericolose, vengono segnalati quotidianamente errori di pendenza per l’acqua, oltre al distacco del nuovo manto stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asfalto disconnesso e buche: appello del comitato

