Asfalto benzina sul fuoco | Le carte parlano chiaro Dimissioni gesto nobile
VAILATE (Cremona) Lite senza fine per l’asfalto colorato e il mancato rinnovo dei sampietrini in via Caimi. L’ultimo intervento è quello del sindaco di Mezzago, Massimiliano Rivabeni, vailatese doc. Riassunto. Via Caimi ha un fondo di sampietrini. La passata Amministrazione di centrodestra aveva trovato le risorse per sistemare la via centrale, ma la nuova Amministrazione di centrosinistra ha preferito far rimuovere i blocchetti di pietra e sistemare la strada con l’asfalto. Asfalto giallo. Apriti cielo. Proteste da ogni parte e ricorso alla Soprintendenza. In più l’asfalto si sbriciola. Di qui l’intervento dell’Amministrazione, che intima alla ditta di sistemare il manto, cosa che l’azienda fa senza aggravio di spese, sostituendo l’asfalto giallo con uno rossiccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
