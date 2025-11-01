asean il segretario della difesa usa pete hegseth al vertice di kuala lumpur

I ministri della Difesa dei Paesi membri dell’ ASEAN si sono riuniti sabato a Kuala Lumpur, in Malesia. Presente anche il rappresentante degli Stati Uniti Pete Hegseth che in questi giorni ha avuto modo di incontrare il suo omologo cinese, l’ammiraglio Dong Jun. In questa occasione Washington ha dichiarato di aver sollevato delle preoccupazioni riguardo alle attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, intorno a Taiwan e nei confronti degli alleati e dei partner americani nella regione asiatica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

