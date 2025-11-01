ASEAN il segretario della Difesa Usa Pete Hegseth al vertice di Kuala Lumpur

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ministri della Difesa dei Paesi membri dell’ ASEAN si sono riuniti sabato a Kuala Lumpur, in Malesia. Presente anche il rappresentante degli Stati Uniti  Pete Hegseth che in questi giorni ha avuto modo di incontrare il suo omologo cinese, l’ammiraglio Dong Jun. In questa occasione Washington ha dichiarato di aver sollevato delle preoccupazioni riguardo alle attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, intorno a Taiwan e nei confronti degli alleati e dei partner americani nella regione asiatica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

asean il segretario della difesa usa pete hegseth al vertice di kuala lumpur

© Lapresse.it - ASEAN, il segretario della Difesa Usa Pete Hegseth al vertice di Kuala Lumpur

Leggi anche questi approfondimenti

ASEAN, il segretario della Difesa Usa Pete Hegseth al vertice di Kuala Lumpur - (LaPresse) I ministri della Difesa dei Paesi membri dell'ASEAN si sono riuniti sabato a Kuala Lumpur, in Malesia. Riporta stream24.ilsole24ore.com

asean segretario difesa usaNuovo patto decennale di cooperazione militare tra India e Stati Uniti - Washington e Nuova Delhi siglano un nuovo patto decennale di collaborazione militare ad ampio spettro, rafforzando i legami tra i due Paesi ... Si legge su aresdifesa.it

asean segretario difesa usaUsa-Thailandia: Hegseth incontra omologo Narkphanit, "stiamo rafforzando storica alleanza" - Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth ha incontrato il ministro della Difesa della Thailandia, generale Nattaphon ... Come scrive agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Asean Segretario Difesa Usa