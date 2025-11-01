Ascolto lealtà e senso di responsabilità | così Rossella Falcone proverà a conquistare un seggio in Regione

Ex vicesindaca e assessore al Turismo di Vieste, consigliera di Acquedotto pugliese e imprenditrice, Rossella Falcone ci prova alle Regionali del 23 e 24 novembre prossimi all'interno della lista del Partito Democratico. La sua candidatura è arrivata dopo un percorso politico-amministrativo che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

