Ascolto lealtà e senso di responsabilità | così Rossella Falcone proverà a conquistare un seggio in Regione
Ex vicesindaca e assessore al Turismo di Vieste, consigliera di Acquedotto pugliese e imprenditrice, Rossella Falcone ci prova alle Regionali del 23 e 24 novembre prossimi all'interno della lista del Partito Democratico. La sua candidatura è arrivata dopo un percorso politico-amministrativo che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
