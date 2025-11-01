Ascolti tv venerdì 31 ottobre | Tale e quale show Tradimento Propaganda Live

Tpi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv venerdì 31 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, venerdì 31 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Land of bad. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 31 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 31 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv venerd236 31 ottobre tale e quale show tradimento propaganda live

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 31 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 31