Ascolti TV | Venerdì 31 ottobre 2025 | Tale e Quale al 19,9% Tradimento in crescita 16%

Nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre 2025, su Rai 1 la sesta puntata di Tale e Quale Show (qui il resoconto completo) ha raccolto 2.910.000 spettatori con uno share del 19,9%, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Canale 5, la fiction Tradimento continua la sua corsa al rialzo, conquistando 2.228.000 spettatori e il 16% di share, un risultato che segna una crescita rispetto alla settimana precedente. Su Rai 2, il film Assassinio a Venezia ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con uno share del 6,3%, mentre su Italia 1 l’action movie Land of Bad ha interessato 970.000 spettatori (5,5%). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

