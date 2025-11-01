Protagonista del venerdì sera è solo lui, Carlo Conti, che su Rai 1 ha condotto Tale e Quale Show. Come in tutte le puntate i concorrenti hanno dato il meglio di sé e i giudici sono stati divertenti e severi come sempre. Conti si è scontrato con la soap turca, Tradimento su Canale 5. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato dei nuovi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi e del caso di Pierina Paganelli. Italia 1 ha trasmesso il film Land of Bad. Rai 2 ha dato il film Assassinio a Venezia per rimanere in tema Halloween. Mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Farwest. La7 ha trasmesso Propaganda Live. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 31 ottobre, Carlo Conti super top. Scotti-De Martino, lo scontro continua