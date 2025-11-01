Artigiani | da Bpm plafond di 5 milioni
Firmato nei giorni scorsi l’accordo tra Banco BPM e Artigiancredito, Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa, che istituisce un plafond da 5 milioni di euro destinato a sostenere l’accesso al credito delle imprese e degli artigiani del territorio. Alla firma erano presenti Fabio Petri, presidente di Artigiancredito, Marco Giorgio Valori, responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco BPM, ed Elisabetta Guerrieri, responsabile commerciale della stessa Direzione Territoriale. L’accordo, efficace fino al 31 ottobre 2026 o fino all’esaurimento del plafond, prevede condizioni economiche di favore per le imprese consorziate Artigiancredito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
