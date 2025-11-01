Arti marziali eccellente risultato per l’alfiere del tempio massimo che torna alle competizioni dopo un lungo stop Giacomo Felice Serrao quarto al campionato europeo Wukf disputato a Riga
Giacomo Felice Serrao, atleta del Tempio Massimo, ha conquistato un eccellente quarto posto al Campionato Europeo Wukf 2025 di Riga. Nella capitale lettone il giovane karateka italiano è stato grande protagonista nella prestigiosa categoria Shotokan sfiorando il podio dopo una gara intensa e di altissimo livello tecnico. La prova di Serrao assume un valore ancora più importante considerando che l’atleta rientrava in gara dopo diversi mesi di infortunio. Nonostante la lunga assenza dalle competizioni, “l’Apuano d’Oro“ ha mostrato grinta, lucidità e una notevole condizione fisica, riuscendo a competere alla pari con i migliori atleti europei del suo stile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
