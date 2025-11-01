Arte urbana per educare alla parità di genere | torna la mostra diffusa a Brindisi
BRINDISI - Dopo il successo della prima edizione torna “ManifestAzioni”, l’arte urbana dei più giovani che educa alla parità di genere. A partire dal 4 novembre le strade della città di Brindisi si trasformano in una galleria a cielo aperto grazie a “ManifestAzioni”, una mostra diffusa che porta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
