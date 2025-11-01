Arrivano al terzo incontro I Venerdì di Palazzo del Pero 2025

Arezzo, 1 novembre 2025 – Arrivano al terzo incontro « I Venerdì di Palazzo del Pero 2025». Terzo Incontro del 15° Ciclo, con Giovanni Cangi che parlerà di Evoluzione tipologica delle chiese storiche nella Valcerfone e Valsovara. Le antiche chiese del nostro territorio, testimonianze di tradizioni religiose le cui radici affondano nell’Alto Medioevo, si presentano oggi con un aspetto profondamente mutato rispetto a quello originario, talvolta così trasformato da rendere difficilmente leggibili le loro vicende costruttive. Per agevolare la comprensione di tali trasformazioni, si propone una chiave di lettura che permetta di interpretare le numerose modifiche intervenute nel tempo: alcune dettate da esigenze funzionali o da necessità strutturali conseguenti a eventi calamitosi, altre motivate dall’adeguamento ai canoni liturgici e alle consuetudini proprie di diverse epoche, accentuando quel simbolismo intrinseco all’architettura sacra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

