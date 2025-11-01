Arriva la patente del piacere | ecco quando e cosa cambia per siti porno gioco e alcol
È un conto alla rovescia silenzioso, ma destinato a cambiare le abitudini di milioni di utenti italiani. Dal 12 novembre chi tenterà di accedere a piattaforme come Pornhub, OnlyFans, siti di scommesse, di vendita di alcolici o sigarette, dovrà prima dimostrare di essere maggiorenne. Non più un click impulsivo, ma un passaggio certificato, quasi rituale. L’Agcom, l’Autorità per le comunicazioni, ha scelto di introdurre un sistema di verifica dell’età obbligatorio che trasforma l’anonimato del web in una nuova forma di identità controllata. È la prima volta che accade in Italia e non è un esperimento di poco conto. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://radiodibordo.it/patente-nautica-arriva-il-tariffario-minimo-ecco-quanto-costa-davvero-nel-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Patente di guida Ue: arriva quella digitale e nuove regole per i giovani conducenti. Si potrà prendere quella B a 17 anni - X Vai su X
Arriva la “patente del piacere”: ecco quando e cosa cambia per siti porno, gioco e alcol - Dal 12 novembre entra in vigore la norma Agcom: per accedere a siti per adulti o di scommesse servirà la verifica dell’età. Secondo panorama.it