Arriva la patente del piacere | ecco quando e cosa cambia per siti porno gioco e alcol

È un conto alla rovescia silenzioso, ma destinato a cambiare le abitudini di milioni di utenti italiani. Dal 12 novembre chi tenterà di accedere a piattaforme come Pornhub, OnlyFans, siti di scommesse, di vendita di alcolici o sigarette, dovrà prima dimostrare di essere maggiorenne. Non più un click impulsivo, ma un passaggio certificato, quasi rituale. L’Agcom, l’Autorità per le comunicazioni, ha scelto di introdurre un sistema di verifica dell’età obbligatorio che trasforma l’anonimato del web in una nuova forma di identità controllata. È la prima volta che accade in Italia e non è un esperimento di poco conto. 🔗 Leggi su Panorama.it

