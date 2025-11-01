Arriva Katy Perry | tutte le informazioni sull' unica data italiana
L'appuntamento “imperdibile” per tutti i fan di Kate Perry è per il 2 novembre 2025, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il concerto della pop star californiana attirerà un gran numero di spettatori, causando qualche disagio alla viabilità. Si tratta dell'unica data italiana per “The. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Katy Perry approda a Lucca! Mentre nel Capoluogo di Provincia sono in scena i Lucca Comics & Games, arriva la notizia che le Mura Storiche della città saranno il palcoscenico del ritorno in Italia di Katy! L'artista si esibirà il 19 luglio 2026; i biglietti saranno di - facebook.com Vai su Facebook
Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto - La regina del pop atterra all'Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’ domenica 2 novembre, l’unica data italiana. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Katy Perry in Italia per il “The Lifetimes Tour 2025”: la scaletta - Katy Perry torna in Italia live all'Unipol Arena di Bologna per l’unica tappa italiana del “The Lifetimes Tour 2025”! Da 105.net
Lucca Summer, un altro super colpo: arriva Katy Perry in data unica per l'Italia - Ma il cartellone affisso in centro a Lucca, in concomitanza con l’avvio di Lucca Comics & Games, in questo caso è ben più di un semplice indizio. Secondo corrierefiorentino.corriere.it