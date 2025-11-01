Arriva Katy Perry | tutte le informazioni sull' unica data italiana

L'appuntamento “imperdibile” per tutti i fan di Kate Perry è per il 2 novembre 2025, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il concerto della pop star californiana attirerà un gran numero di spettatori, causando qualche disagio alla viabilità. Si tratta dell'unica data italiana per “The. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

arriva katy perry tutteKaty Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto - La regina del pop atterra all'Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’ domenica 2 novembre, l’unica data italiana. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

arriva katy perry tutteKaty Perry in Italia per il “The Lifetimes Tour 2025”: la scaletta - Katy Perry torna in Italia live all'Unipol Arena di Bologna per l’unica tappa italiana del “The Lifetimes Tour 2025”! Da 105.net

arriva katy perry tutteLucca Summer, un altro super colpo: arriva Katy Perry in data unica per l'Italia - Ma il cartellone affisso in centro a Lucca, in concomitanza con l’avvio di Lucca Comics & Games, in questo caso è ben più di un semplice indizio. Secondo corrierefiorentino.corriere.it

