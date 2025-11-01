Arrestato un 21enne per l' omicidio di Hekuran Cumani il giovane ucciso a Perugia

Il 23enne di origine albanese, residente a Fabriano, è stato accoltellato durante una rissa avvenuta nel parcheggio dell'Università. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Arrestato un 21enne per l'omicidio di Hekuran Cumani, il giovane ucciso a Perugia

L'omicidio di Hekuran, arrestato un giovane:"Ha colpito e poi è scappato" - Raggiunto da un'ordinanza del gip è accusato di omicidio pluriaggravato.

Perugia, arrestato l'assassino di Hekuran Cumani. In carcere un 21enne - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso

Omicidio Cumani Hekuran a Perugia: arrestato 21enne - E' stata eseguita nella serata di ieri un'ordinanza cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 21enne indagato dell'omicidio di Cumani Hekuran, il 23enne fabrianese ucciso