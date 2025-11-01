Arrestato il conducente del Suv che ha travolto la volante della Polizia | positivo a test droga

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato arrestato il 28enne che era alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della Polizia provocando la morte di un agente. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti: i test sono risultati positivi. La sua posizione e quella degli altri due maggiorenni che erano in auto con lui è al vaglio della Procura di Torre Annunziata mentre quella dei tre minorenni viene esaminata dalla Procura dei minori. Contestata al 28enne anche l’omissione di soccorso con gli altri cinque passeggeri, di cui 3 minori. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arrestato il conducente del Suv che ha travolto la volante della Polizia: positivo a test droga

