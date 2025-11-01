Armi e souvenir ai confini dell’India

Cms.ilmanifesto.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazze di Delhi, poco più che ventenni, provano a turno a sollevare uno zaino militare appoggiato su un barile di metallo. Sulla vernice nera scolorita dal sole una scritta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

armi e souvenir ai confini dell8217india

© Cms.ilmanifesto.it - Armi e souvenir ai confini dell’India

News recenti che potrebbero piacerti

In Giappone ritirate le spade souvenir di Harry Potter: violerebbero la legge sul controllo delle armi - In Giappone le autorità hanno ritirato alcune spade vendute come souvenir nel parco a tema di Harry Potter di Tokyo. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Armi Souvenir Confini Dell8217india