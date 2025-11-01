Armi e politica | quell' Italia inerme sognata dalla sinistra

Ilgiornale.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soldi sprecati per la difesa, anzi per le armi: è questo il punto d'attacco privilegiato dalle opposizioni. Giuseppe Conte ha parlato di spese folli. E il Pd, su questo terreno, segue senza obiettare e senza correggere. Come l'intendenza di napoleonica memoria. Una disamina oggettiva dello stato delle cose abbisogna di alcune premesse. In primo luogo: ci troviamo nel bel mezzo di guerre differenti ma comunque rilevanti in Ucraina e Africa. E al novero siamo costretti ad aggiungere il Medio Oriente, dove la pace ha mosso dei passi importanti ma non può ritenersi stabile. Va poi considerato come lo scenario internazionale stia cambiando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

