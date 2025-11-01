Armi e politica | quell' Italia inerme sognata dalla sinistra
I soldi sprecati per la difesa, anzi per le armi: è questo il punto d'attacco privilegiato dalle opposizioni. Giuseppe Conte ha parlato di spese folli. E il Pd, su questo terreno, segue senza obiettare e senza correggere. Come l'intendenza di napoleonica memoria. Una disamina oggettiva dello stato delle cose abbisogna di alcune premesse. In primo luogo: ci troviamo nel bel mezzo di guerre differenti ma comunque rilevanti in Ucraina e Africa. E al novero siamo costretti ad aggiungere il Medio Oriente, dove la pace ha mosso dei passi importanti ma non può ritenersi stabile. Va poi considerato come lo scenario internazionale stia cambiando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mentre in Europa soffiano venti di guerra, autoritarismi e riarmo, gli irlandesi hanno scelto una Presidente che dice: “Più #pace, meno armi.” Si chiama #CatherineConnolly e ha fatto la psicologa e l’avvocata prima di entrare in politica senza inchinarsi ai partiti - facebook.com Vai su Facebook
Stiamo per votare una legge di bilancio con 11 miliardi di tagli fatto solo per poter investire in armi. Una vera politica di coesione europea dovrebbe intervenire contro i paradisi fiscali europei dove le aziende italiane hanno sede legale per non pagare le tasse. - X Vai su X
Ucraina, armi e munizioni per Kiev: l’Italia prepara il nuovo invio - Entro dicembre munizioni, missili e altri tipi di dispositivi — i dettagli per legge nel nostro Paese sono secretati — s ... Secondo roma.corriere.it
L’Italia apre al piano Nato per finanziare Kiev: la premier Meloni tra Zelensky e Trump - La premier Meloni attesa al Parlamento per parlare di Ucraina, in vista del Consiglio europeo a Bruxelle ... Da milanofinanza.it
Armi: Avs, gravissimo richiamo dell'Ue all'Italia, sicurezza non garantita - "Sono armi da fuoco, non si puo' accettare l'inerzia del Governo, aspettiamo una tempestiva risposta alle ... Scrive ilsole24ore.com