Armato di fucile minaccia Gualtieri sui social | Ti butterò giù la casa

Roma, 1 novembre 2025 – Una foto con fucile automatico in pugno e una minaccia diretta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. E’ il post pubblicato su Facebook, e poi cancellato dall’account di una persona appartenente a un clan attivo nell’area di Rocca Cencia. Sulla vicenda interviene, via social, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo postando la foto della conferenza stampa insieme al sindaco di Roma dopo la missione dell’organismo parlamentare a Ostia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it