Arknights | Endfield – Beta Test II annunciato

GRYPHLINE e lo sviluppatore Mountain Contour hanno aperto ufficialmente le iscrizioni per il Beta Test II di Arknights: Endfield, previsto dal 28 novembre 2025 su PC, iOS e Android. È stato inoltre confermato un Technical Test per PlayStation 5, con date ancora da comunicare. Gli interessati possono registrarsi sul sito ufficiale del gioco compilando un breve questionario di selezione. Contenuti del Beta Test II. La seconda fase di beta offre un’esperienza quasi completamente rinnovata. Durante una diretta speciale, il producer Light Zhong e il level designer RUA hanno presentato le novità, accompagnate da un nuovo trailer che mostra personaggi inediti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

