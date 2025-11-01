Arisa rivela tutto sul nuovo fidanzato e parla dei figli | ecco cosa ha detto

Dopo la fine della storia con Walter Ricci, Arisa si confida a Verissimo: parla di una nuova persona speciale e del suo modo diverso di pensare alla maternità. Scopriamo di seguito tutti i dettagli1 Leggi anche: Arisa ha un sogno nel cassetto, anzi, quasi "un'ossessione": ecco di cosa si tratta Voce inconfondibile e personalità autentica, Arisa è tornata a parlare del suo mondo privato dopo mesi di silenzio. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ha raccontato come sta affrontando la vita dopo la rottura con Walter Ricci, annunciata a marzo e seguita, secondo i rumors, da un breve ritorno di fiamma.

