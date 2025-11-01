Argentinasi dimette ministro Internoi
3.16 Il ministro dell'Interno argentino Lisandro Catalan, ha presentato le sue dimissioni al presidente Javier Milei, a seguito di cambiamenti nella composizione del governo, tra cui l'uscita del Capo di Gabinetto dei ministri Guillermo Francos. Catalan ha ringraziato Milei per la "fiducia" riposta in lui, aggiungendo che continuerà a sostenere le inizia tive del presidente e del suo partito, La Libertad Avanza che ha vinto le elezioni legislative di domenica scorsa con oltre il 40% dei voti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Argentina, si dimette anche il ministro della Giustizia. A breve altri cambi nel governo Milei - Argentina: arrivate anche le dimissioni di Mariano Cúneo Libarona, ministro della Giustizia del governo di Javier Milei ... Secondo gauchonews.it
Argentina, si insedia il nuovo ministro degli Esteri Quirno - Il presidente argentino Javier Milei ha ufficialmente insediato Pablo Quirno come nuovo ministro degli Esteri, in una cerimonia svoltasi alla Casa Rosada. Si legge su ansa.it