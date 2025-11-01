Arezzo-Campobasso 5-1 | doppio Cianci e doppio Pattarello con sigillo finale di Ravasio
Arezzo, 1 novembre 2025 – Doppio Cianci più doppio Pattarello - con sigillo finale di Ravasio - e l'Arezzo allunga di nuovo. In attesa dello scontro diretto di questo pomeriggio tra Ravenna e Ascoli, gli amaranto calano la cinquina al Campobasso e si portano momentaneamente a + 4 mettendo pressione alle inseguitrici, di fronte nel big match in Romagna. Aspettando il risultato del "Benelli", un' ulteriore iniezione di fiducia anche in vista del derby di Perugia di domenica prossima. Al Comunale arriva la decima vittoria in campionato. Successo netto dentro una prestazione solida. Ennesima prova di forza che consolida il primato solitario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
