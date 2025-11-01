Ardea Domani | Consiglio comunale ridotto a palcoscenico la maggioranza ha scelto lo scontro
Ardea, 1 novembre 2025 – “L’ultimo Consiglio comunale è stato l’ennesima dimostrazione del modo in cui questa maggioranza ha deciso di ‘governare’ la città: con arroganza, senza rispetto per le regole del confronto e senza alcuna volontà di ascolto. Ancora una volta, l’ordine dei lavori è stato modificato per discutere prima gli atti presentati dall’Amministrazione e lasciare in fondo, a notte fonda, interrogazioni e mozioni proposte dalle opposizioni. Un’abitudine ormai consolidata, che di fatto priva il Consiglio del suo senso, riducendo il ruolo dei consiglieri di minoranza a una mera formalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Ardea: si e dimessa la consigliera comunale Emanuela Micoli, al suo posto Leonzia Gaina di Fratelli d’Italia - Ardea, continuano i movimenti politici in seno all'amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Cremonini. Secondo meridiananotizie.it