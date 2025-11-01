In ARC Raiders, l’obiettivo non è solo sopravvivere ai raid, ma riuscire a riportare a casa le risorse raccolte. Tornare a Speranza con il bottino richiede attenzione, strategia e un’ottima conoscenza dei punti di estrazione, perché è proprio in quel momento che si rischia di perdere tutto. Durata dei raid e punti di estrazione. Ogni raid dura 30 minuti. Durante la partita, la mappa ti permette di individuare i punti di estrazione, evidenziati da un’icona con una freccia verso il basso. Questi punti possono essere ascensori, treni o condotti d’aria, e ciascuno ha un timer che indica quanto tempo rimane attivo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - ARC Raiders: Guida all’estrazione – Tutto quello che c’è da sapere