Arbitra Arena Fischietto campano
La decima giornata di campionato mette di fronte Pisa e Torino. Domani, alle 15, sul prato dello stadio "Olimpico - Grande Torino" il match degli uomini di mister Alberto Gilardino sarà diretta da Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco. Il giovanissimo fischietto campano (33 anni) è in rampa di lancio nella Can di A e B: in questa stagione ha già guidato quattro partite del massimo campionato, tra le quali proprio l’esordio assoluto dei nerazzurri. Lo scorso 24 agosto Arena ha arbitrato l’1-1 con cui lo Sporting Club è uscito dal "Comunale" di Bergamo. L’altro precedente con i nerazzurri è stato "cancellato" dalla giustizia sportiva: Arena infatti era in campo il 27 agosto dell’anno scorso per la sfida dei nerazzurri con il Cittadella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
