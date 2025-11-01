Apre il più grande museo al mondo dedicato ai faraoni
L'Egitto inaugura il Grand Egyptian Museum, il più grande museo al mondo dedicato alla sua antica civiltà, con l'obiettivo di rilanciare l'industria turistica e l'economia in difficoltà del Paese. Situato vicino alle Piramidi di Giza, alla periferia della capitale egiziana, Il Cairo, espone oltre 50.000 reperti, tra cui la collezione completa dei tesori del re Tutankhamon. Il museo, un progetto sostenuto dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, ha subito ritardi sin dall'inizio dei lavori di costruzione nel 2005. Il governo ha migliorato le infrastrutture intorno al sito, comprese le strade e una nuova stazione della metropolitana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
