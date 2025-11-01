Appiano Gentile Inter | vigilia del match contro l’Hellas Verona
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, l’Inter di Chivu si prepara al match di domani contro l’Hellas Verona. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Tragedia vicino Appiano Gentile: incidente stradale per Josep Martinez, muore un anziano in carrozzina Tragico incidente stradale nella mattinata di martedì 28 ottobre. Alle 9.43, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como, nelle vicinanze di Appiano G - facebook.com Vai su Facebook
Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano - X Vai su X
Cancellata la conferenza di Chivu per la tragedia di Appiano - Non vi sarà alcuna conferenza stampa ad Appiano Gentile questo pomeriggio da parte di Cristian Chivu, contrariamente a quanto aveva annunciato ieri l’ Inter. Riporta passioneinter.com
Inter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Scrive iltempo.it
Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni - Incidente stradale per il portiere dell’Inter Josep Martínez: morto un uomo di 81 anni. sportface.it scrive